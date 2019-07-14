Сутормин объяснил, почему перешел в "Зенит"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин счастлив, что вернулся в команду из Санкт-Петербурга. 25-летний хавбек давно хотел попасть в топ-клуб РПЛ.

Сутормин тренировался в детской академии "Зенита". Провел два матча за молодежную команду.

– Я всегда старался ставить перед собой поступательные мечты-задачи. Когда попал во вторую лигу, захотелось попробовать себя в первой. Когда вышли в первую – играли стыки с "Анжи", посмотрел на уровень соперника, понял, что хочу сыграть в РПЛ. Сейчас хочется забраться еще выше, увидеть, как в Европе – и хорошо, что так все сложилось, и я вернулся в "Зенит", топ-клуб нашего чемпионата. (Гоша Чернов, Егор Бычков)

Полное интервью с Суторминым читайте – здесь