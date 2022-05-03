Сутормин объяснил, чем нынешний «Зенит» похож на «Спартак» Романцева

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» сравнил свою команду со «Спартаком», который тоже регулярно побеждал в чемпионате России под руководством Олега Романцева.

— «Зенит» выиграл уже четыре чемпионства подряд. Такого в СССР и России добивался только легендарный «Спартак» Олега Романцева. Осознаешь, что и вы сейчас пишете историю «Зенита»? — вопрос Сутормину.

— Что пишем историю, не осознаю. Но внести вклад в такую серию побед — это дорогого стоит. Главное, что мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне — хотим нарисовать вторую звезду.

— Ты в детстве часто смотрел матчи «Спартака», ходил на него в «Лужники». Что общего есть у той команды и нынешнего «Зенита»?

— Чемпионский дух, характер. Тот «Спартак» был очень хорош — неслучайно он побеждал в чемпионате России так часто. Для побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у той команды, и у нас.