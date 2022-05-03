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Сегодня, 09:15

Сутормин объяснил, чем нынешний «Зенит» похож на «Спартак» Романцева

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» сравнил свою команду со «Спартаком», который тоже регулярно побеждал в чемпионате России под руководством Олега Романцева.

— «Зенит» выиграл уже четыре чемпионства подряд. Такого в СССР и России добивался только легендарный «Спартак» Олега Романцева. Осознаешь, что и вы сейчас пишете историю «Зенита»? — вопрос Сутормину.

— Что пишем историю, не осознаю. Но внести вклад в такую серию побед — это дорогого стоит. Главное, что мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне — хотим нарисовать вторую звезду.

— Ты в детстве часто смотрел матчи «Спартака», ходил на него в «Лужники». Что общего есть у той команды и нынешнего «Зенита»?

— Чемпионский дух, характер. Тот «Спартак» был очень хорош — неслучайно он побеждал в чемпионате России так часто. Для побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у той команды, и у нас.

Алексей Сутормин. Чемпион в составе «Зенита» Сутормин: «Пока не осознаю, что пишем историю»

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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