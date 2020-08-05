«Супермарио» «Тамбов» готов раздавить «Ростов». Креативная афиша перед матчем РПЛ

«Тамбов» опубликовал шуточную афишу перед матчем 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». На ней видеоигровой персонаж Супермарио в красно-синей форме уже раздавил два логотипа ростовчан и готовится уничтожить третий.

«Тамбов» напомнил о победах над соперником в прошлом сезоне — дважды со счетом 2:1.

Матч «Тамбов» — «Ростов» состоится 8 августа в Саранске, начало — в 18.30 по московскому времени.