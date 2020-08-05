«Супермарио» «Тамбов» готов раздавить «Ростов». Креативная афиша перед матчем РПЛ
19:02
«Тамбов» опубликовал шуточную афишу перед матчем 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова». На ней видеоигровой персонаж Супермарио в красно-синей форме уже раздавил два логотипа ростовчан и готовится уничтожить третий.
«Тамбов» напомнил о победах над соперником в прошлом сезоне — дважды со счетом 2:1.
Матч «Тамбов» — «Ростов» состоится 8 августа в Саранске, начало — в 18.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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