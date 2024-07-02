Суперкубок «Зенит» — «Краснодар»: дата и место проведения матча
13 июля, в субботу, состоится OLIMPBET-Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.
Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны и обладателями Кубка России. В сезоне-2023/2024 «Зенит» с главным тренером Сергеем Семаком занял первое место в РПЛ с 57 набранными очками. В финале Кубка питерцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.
В минувшем сезоне «Краснодар» с Мурадом Мусаевым стал вторым в турнирной таблице чемпионата России с 56 баллами.
Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». 15 июля 2023 года клуб из Санкт-Петербурга в серии пенальти переиграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).
Матчи первого тура сезона-2024/2025 в РПЛ пройдут с 19 по 22 июля.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -