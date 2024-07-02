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Ринат Билялетдинов: «Гильерме еще может поиграть год или два»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об уходе из московского клуба голкипера Маринато Гильерме.

— Я сожалею, что бразилец покидает клуб. Я уже прикипел к нему, как к игроку «Локомотива». Тем более, он играл у меня за дубль, когда переехал в Россию, а потом поднялся до основного состава. Мне бы не хотелось, чтобы Гильерме покидал «Локомотив», ведь есть где приложить свои усилия.

Помочь новичкам РПЛ — это хорошая идея. Все зависит от его мотивации. Буффон стоял до 45-ти лет. Почему бы и Маринато не продолжить карьеру? Тем более техника, опыт и общий функционал имеются и позволяют набрать уровень, чтобы отыграть еще сезон или два. Но, учитывая ту поросль вратарей даже в первой лиге, конкуренцию Гильерме будет непросто выдержать. Для глубины состава он может существенно помочь и тому же махачкалинскому «Динамо», а дальше и до основы дойти, — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропусти 385 мячей и 143 матча «на ноль».

Маринато Гильерме
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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