Ринат Билялетдинов: «Гильерме еще может поиграть год или два»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об уходе из московского клуба голкипера Маринато Гильерме.
— Я сожалею, что бразилец покидает клуб. Я уже прикипел к нему, как к игроку «Локомотива». Тем более, он играл у меня за дубль, когда переехал в Россию, а потом поднялся до основного состава. Мне бы не хотелось, чтобы Гильерме покидал «Локомотив», ведь есть где приложить свои усилия.
Помочь новичкам РПЛ — это хорошая идея. Все зависит от его мотивации. Буффон стоял до 45-ти лет. Почему бы и Маринато не продолжить карьеру? Тем более техника, опыт и общий функционал имеются и позволяют набрать уровень, чтобы отыграть еще сезон или два. Но, учитывая ту поросль вратарей даже в первой лиге, конкуренцию Гильерме будет непросто выдержать. Для глубины состава он может существенно помочь и тому же махачкалинскому «Динамо», а дальше и до основы дойти, — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.
Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропусти 385 мячей и 143 матча «на ноль».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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