Султонов заявил, что игроки «Торпедо» не боятся штрафов от Талалаева: «Дисциплина — это хорошо»

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных штрафах в команде после прихода Андрея Талалаева на пост главного тренера.

— Была история у Талалаева в «Ахмате» с жесткими штрафами для игроков. Не боитесь подобного?

— Нет, мы не боимся. Дисциплина бьет класс. Дисциплина — это хорошо.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

В первом матче под руководством Талалаева «Торпедо» на своем поле уступил «Локомотиву» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.