«Локомотив» тепло попрощался с Сулеймановым: «Суля, будем скучать»

«Локомотив» опубликовал пост в Telegram-канале, где тепло попрощался с нападающим Тимуром Сулеймановым. Сегодня, 21 июня, «Ростов» объявил о трансфере 25-летнего форварда.

«Суля, будем скучать! Оставайся всегда таким, и пусть все получится», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Сулейманов провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. Помимо «Локомотива» футболист также играл за «Пари НН».