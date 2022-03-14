Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Евгения Кукуляка в матче «Спартак» — «Краснодар» (1:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«С точки зрения возможностей, Кукуляк отсудил на своем уровне. Но на матче работает не один главный арбитр. Сейчас их много, целая бригада. Вчерашнее судейство это беда. На одни и те же эпизоды разные трактовки. Оставим это на совести арбитров. Должно быть одинаковое отношение к обеим командам, но все спорные решения всегда принимаются в пользу атаки. Все три спорных эпизода судья трактовал не в пользу атаки. Это очень грубые ошибки!», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» — 9-й в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. 19 марта команда сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».