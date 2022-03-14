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«Это беда». Хусаинов резко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр Хусаинов оценил судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Евгения Кукуляка в матче «Спартак» — «Краснодар» (1:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«С точки зрения возможностей, Кукуляк отсудил на своем уровне. Но на матче работает не один главный арбитр. Сейчас их много, целая бригада. Вчерашнее судейство это беда. На одни и те же эпизоды разные трактовки. Оставим это на совести арбитров. Должно быть одинаковое отношение к обеим командам, но все спорные решения всегда принимаются в пользу атаки. Все три спорных эпизода судья трактовал не в пользу атаки. Это очень грубые ошибки!», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» — 9-й в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками. 19 марта команда сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
12
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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