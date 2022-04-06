Ветеран ЦСКА: «У нас бездарный судейский корпус! Надо разбираться и выгонять всех»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное отстранение судей РПЛ.

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх чемпионата России трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.

«Отстранение арбитров всегда нужно! У нас бездарный судейский корпус. Противно смотреть на безобразие, которое они творят на футбольном поле. Не все могут быть судьями, нельзя без таланта стать арбитром. У нас берут всех. Я считаю, что судьями должны быть те, кто где-то играл. Это поможет им не допускать ошибки. И Карасев тоже не имеет право допускать ошибки. Очень сложно объяснить, почему он не показал красную карточку. Да, очень много ошибок сейчас допускается судейством. Надо разбираться с судейским корпусом и выгонять всех», — сказал Пономарев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 6 апреля президент РПЛ Ашот Хачатурянц соберет экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки.