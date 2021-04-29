РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Михаил Вилков исключен из списка арбитров на сезон-2020/21.

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 20/21. Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимания многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер Лиги», — передает слова Хачатурянца РФС.

Хачатурянц также сообщил, что он попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы.

41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года.