РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Михаил Вилков исключен из списка арбитров на сезон-2020/21.
«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон 20/21. Он отстранен от судейства без права восстановления. Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимания многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер Лиги», — передает слова Хачатурянца РФС.
Хачатурянц также сообщил, что он попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы.
41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года.
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