Судьи сорвали острую атаку "Спартака"

На 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" бригада арбитров сорвала опасную атаку красно-белых, ошибочно определив положение "вне игры" у Зуева. Второй ассистент Дмитрий Жвакин дал сигнал судье Михаилу Вилкову – и тот остановил матч. Хотя в момент передачи партнера Зуев не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
Spiridonovich
Всполошилась вся криминальная рать. Всеми способами не допустить Спартак до первого места. Выступают "специалисты", такие как Червиченко, место которым в хлеву, и поносят команду и игроков. Скоро начнутся дисквалификации ведущих игроков, поголовная проверка на допинг, шельмование тренера, провокации, чтобы засчитать техническое поражение и множество других подлых приёмов. Надо тянуть за уши два самых коррупционных клуба ЦСКА и Зенит.
17:26 6 декабря
Slim Taller
Убивают народную команду.Судью дисквалифицировать пожизненно.А ещё один раз аут неправильно ввели.
21:03 5 декабря
Babkin Vnuk
А почему не пишите что судья не удалил промеса??? Как после такого можно что то про заговор говорить?))
20:58 5 декабря
Человек 555
Надо писать петицию что б боброва убрали за проф не пригодность
20:57 5 декабря
71
Убивают спартак, гады))).
20:56 5 декабря
alexniko77
где возмущение про НЕ УДАЛЕНИЕ промеса ?! красная 200%
20:45 5 декабря
Эрмин
Никак не думал,что в КГБ были уроки футбола. А за что Боброва оттуда попёрли ? За враньё ?
20:40 5 декабря
old grumbler
Интересно когда штат газеты Спорт Уикенд купил Федун? что то в новостях не было сообщений...
20:38 5 декабря
serzheo
ммммм, как убивали спам
20:36 5 декабря
old grumbler
Опять Московская истерика... Пора показать Московских журналистов психиатру а то так скоро кусаться начнут и истерить без конца...
20:36 5 декабря
spetrov
Уважаемый Александр Бобров, понятно, что вы переживаете за Спартак, но надо же и честь знать. Вы скоро каждое движение игроков любимой команды на поле будете сопровождать новостью в ленте СЭ?
20:35 5 декабря
marksan
Опять судьи и Бобров через замочную скважину смотрящий!
20:33 5 декабря
shpasic
на кадре, конечно, не очень понятно, где Зуев, а где мяч, но как тут не поверить.
20:31 5 декабря
MAYERICK
От этого пропаштетного портала - вонь прямо с экрана монитора..........давай, грызун, про Промеса - страшновато, не ваша тема, что он уже на лавка должен быть............
20:31 5 декабря
SVSH
Беспредел просто какой-то
20:29 5 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
почему визга нет по каждой ошибке в других матчах? ах да. я забыл. это же не ведущее спортивное издание, а клубная пресса местного разлива...
20:28 5 декабря
М1967
Про Промеса против Бурлака напишите?
20:27 5 декабря
карельский свинопас
вы бы еще по диагонали показали дебилы
20:26 5 декабря