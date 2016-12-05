Судьи сорвали острую атаку "Спартака"

На 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" бригада арбитров сорвала опасную атаку красно-белых, ошибочно определив положение "вне игры" у Зуева. Второй ассистент Дмитрий Жвакин дал сигнал судье Михаилу Вилкову – и тот остановил матч. Хотя в момент передачи партнера Зуев не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"