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Судейство

17 октября 2025, 12:36

Абросимов судит дерби «Локомотив» — ЦСКА в 12-м туре РПЛ, Кукуян — матч «Спартака» с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

Игры 12-го тура пройдут 18-19 октября.

Судьей дерби между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Иван Абросимов. ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян. Матч пройдет в субботу, 18 октября. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Встречу между «Спартаком» и «Ростовом» рассудит Павел Кукуян. Игра также состоится 18 октября. Стартовый свисток — в 15.15 мск.

Кукуян получил назначение главным арбитром впервые с конца августа. В 11-м туре он был резервным судьей в дерби между «Динамо» и «Локомотивом» (3:5), а до этого пропустил три тура после ошибки в игре ЦСКА — «Краснодар» (1:1) в 7-м туре.

18 октября (суббота)

«Пари НН» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

19 октября (воскресенье)

«Сочи» — «Зенит»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Балтика»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Ранэль Зияков

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: РФС
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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