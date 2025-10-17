Абросимов судит дерби «Локомотив» — ЦСКА в 12-м туре РПЛ, Кукуян — матч «Спартака» с «Ростовом»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.
Игры 12-го тура пройдут 18-19 октября.
Судьей дерби между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Иван Абросимов. ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян. Матч пройдет в субботу, 18 октября. Начало — в 19.45 по московскому времени.
Встречу между «Спартаком» и «Ростовом» рассудит Павел Кукуян. Игра также состоится 18 октября. Стартовый свисток — в 15.15 мск.
Кукуян получил назначение главным арбитром впервые с конца августа. В 11-м туре он был резервным судьей в дерби между «Динамо» и «Локомотивом» (3:5), а до этого пропустил три тура после ошибки в игре ЦСКА — «Краснодар» (1:1) в 7-м туре.
18 октября (суббота)
«Пари НН» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
19 октября (воскресенье)
«Сочи» — «Зенит»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Рубин» — «Балтика»: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Ранэль Зияков
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0