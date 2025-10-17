Черчесов: «Кахигао не рассматривает россиян? На Западе нас не ждут. Теперь еще и в России санкции включают?»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров.
— Одна история — неподтвержденная, но обсуждаемая. Якобы в «Спартаке» спортивный директор Фрэнсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров из-за их связей с агентами. Вам это не кажется унизительным для нашего футбола?
— Да, читал такое. Во-первых, Кахигао знаю лично, несколько раз с ним встречался, хотя я российский тренер. Во-вторых, есть санкции, из-за которых не могу в каких-то странах работать. Поверьте, знаю, о чем говорю. А тут получается, что приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным тренерам? Если это реально так, то выглядит странно. Хотя мы не знаем, правда ли написана в этой новости. Видим только, что в клубе возможность такого подхода не опровергли.
А про агентов... Слушайте, ну уже сколько можно. Агенты — такие же люди, как тренеры, журналисты, президенты клубов, — разные. Они могут привирать, недоговаривать, их задача — отрекламировать футболиста. Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду. Задача клуба — понять, нужен ли этот игрок. А зарубежные тренеры не с агентами работают, а с инопланетянами или священниками? У меня правило такое: все должно проходить через одно окно. У клуба есть кандидатура — я посмотрел. Или мне предложили, все-таки в футбольном мире знают, со многими вместе выступал, — я переправил в клуб.
Так, скажем, появился Вальбуэна в «Динамо». Причем мы его взяли втрое дешевле, чем назвали первую цену. И все остались довольны. Так что хватит рассказывать сказки. А вот уважать страну, где работаешь, надо. При этом, повторю, лично у меня никаких проблем в общении с Кахигао не возникло. Я же могу почувствовать отношение — симпатию или антипатию. Правда, мы говорили на английском, может, он подумал, что я иностранец? (улыбается)
Кстати, про агентские истории... Про меня тоже как-то писали в сборной. После одного сбора кто-то запустил слух: «Черчесов работает через своего агента». Хотя Алан Агузаров не агент, а юрист, который меня сопровождает, разбирается в параграфах в контракте, которых не знаю. Но тогда я не поленился, попросил собрать список — кто с кем сотрудничает. Реально был не в курсе до этого. Оказалось, шесть-семь игроков было Павла Андреева, еще по два-три от того, того, а от Агузарова — один Габулов. И то не как агента — Владимиру скорее тоже помогал юридически.
Просто кто-то написал — и все разнесли. Но каждому рот не закроешь. Кстати, Алан вел дела Ташаева и Рауша, но перед ЧМ-2018 они уехали с последнего сбора, я их не включил в заявку. Хотя Ташаев провел великолепную весну в «Динамо», набрал «7+7» в РПЛ за сезон и именно я его вводил в свое время в состав. Рауш выступал в бундеслиге. Но это футбол, есть Черышев, еще кто-то, решение всегда объективное, а не потому, что кто-то кого-то продвигает. И когда пытаются повесить ярлык, мол, агенты решают, ну это просто смешно, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0