Черчесов: «Кахигао не рассматривает россиян? На Западе нас не ждут. Теперь еще и в России санкции включают?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров.

— Одна история — неподтвержденная, но обсуждаемая. Якобы в «Спартаке» спортивный директор Фрэнсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров из-за их связей с агентами. Вам это не кажется унизительным для нашего футбола?

— Да, читал такое. Во-первых, Кахигао знаю лично, несколько раз с ним встречался, хотя я российский тренер. Во-вторых, есть санкции, из-за которых не могу в каких-то странах работать. Поверьте, знаю, о чем говорю. А тут получается, что приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным тренерам? Если это реально так, то выглядит странно. Хотя мы не знаем, правда ли написана в этой новости. Видим только, что в клубе возможность такого подхода не опровергли.

А про агентов... Слушайте, ну уже сколько можно. Агенты — такие же люди, как тренеры, журналисты, президенты клубов, — разные. Они могут привирать, недоговаривать, их задача — отрекламировать футболиста. Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду. Задача клуба — понять, нужен ли этот игрок. А зарубежные тренеры не с агентами работают, а с инопланетянами или священниками? У меня правило такое: все должно проходить через одно окно. У клуба есть кандидатура — я посмотрел. Или мне предложили, все-таки в футбольном мире знают, со многими вместе выступал, — я переправил в клуб.

Так, скажем, появился Вальбуэна в «Динамо». Причем мы его взяли втрое дешевле, чем назвали первую цену. И все остались довольны. Так что хватит рассказывать сказки. А вот уважать страну, где работаешь, надо. При этом, повторю, лично у меня никаких проблем в общении с Кахигао не возникло. Я же могу почувствовать отношение — симпатию или антипатию. Правда, мы говорили на английском, может, он подумал, что я иностранец? (улыбается)

Кстати, про агентские истории... Про меня тоже как-то писали в сборной. После одного сбора кто-то запустил слух: «Черчесов работает через своего агента». Хотя Алан Агузаров не агент, а юрист, который меня сопровождает, разбирается в параграфах в контракте, которых не знаю. Но тогда я не поленился, попросил собрать список — кто с кем сотрудничает. Реально был не в курсе до этого. Оказалось, шесть-семь игроков было Павла Андреева, еще по два-три от того, того, а от Агузарова — один Габулов. И то не как агента — Владимиру скорее тоже помогал юридически.

Просто кто-то написал — и все разнесли. Но каждому рот не закроешь. Кстати, Алан вел дела Ташаева и Рауша, но перед ЧМ-2018 они уехали с последнего сбора, я их не включил в заявку. Хотя Ташаев провел великолепную весну в «Динамо», набрал «7+7» в РПЛ за сезон и именно я его вводил в свое время в состав. Рауш выступал в бундеслиге. Но это футбол, есть Черышев, еще кто-то, решение всегда объективное, а не потому, что кто-то кого-то продвигает. И когда пытаются повесить ярлык, мол, агенты решают, ну это просто смешно, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.