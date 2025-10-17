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17 октября 2025, 12:20

Черчесов: «Кахигао не рассматривает россиян? На Западе нас не ждут. Теперь еще и в России санкции включают?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров.

Деян Станкович, Франсис Кахигао и&nbsp;Станислав Черчесов.Иностранные спортивные директора не рассматривают российских тренеров. Это унизительно для нашего футбола

— Одна история — неподтвержденная, но обсуждаемая. Якобы в «Спартаке» спортивный директор Фрэнсис Кахигао принципиально не рассматривает российских тренеров из-за их связей с агентами. Вам это не кажется унизительным для нашего футбола?

— Да, читал такое. Во-первых, Кахигао знаю лично, несколько раз с ним встречался, хотя я российский тренер. Во-вторых, есть санкции, из-за которых не могу в каких-то странах работать. Поверьте, знаю, о чем говорю. А тут получается, что приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным тренерам? Если это реально так, то выглядит странно. Хотя мы не знаем, правда ли написана в этой новости. Видим только, что в клубе возможность такого подхода не опровергли.

А про агентов... Слушайте, ну уже сколько можно. Агенты — такие же люди, как тренеры, журналисты, президенты клубов, — разные. Они могут привирать, недоговаривать, их задача — отрекламировать футболиста. Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду. Задача клуба — понять, нужен ли этот игрок. А зарубежные тренеры не с агентами работают, а с инопланетянами или священниками? У меня правило такое: все должно проходить через одно окно. У клуба есть кандидатура — я посмотрел. Или мне предложили, все-таки в футбольном мире знают, со многими вместе выступал, — я переправил в клуб.

Так, скажем, появился Вальбуэна в «Динамо». Причем мы его взяли втрое дешевле, чем назвали первую цену. И все остались довольны. Так что хватит рассказывать сказки. А вот уважать страну, где работаешь, надо. При этом, повторю, лично у меня никаких проблем в общении с Кахигао не возникло. Я же могу почувствовать отношение — симпатию или антипатию. Правда, мы говорили на английском, может, он подумал, что я иностранец? (улыбается)

Кстати, про агентские истории... Про меня тоже как-то писали в сборной. После одного сбора кто-то запустил слух: «Черчесов работает через своего агента». Хотя Алан Агузаров не агент, а юрист, который меня сопровождает, разбирается в параграфах в контракте, которых не знаю. Но тогда я не поленился, попросил собрать список — кто с кем сотрудничает. Реально был не в курсе до этого. Оказалось, шесть-семь игроков было Павла Андреева, еще по два-три от того, того, а от Агузарова — один Габулов. И то не как агента — Владимиру скорее тоже помогал юридически.

Просто кто-то написал — и все разнесли. Но каждому рот не закроешь. Кстати, Алан вел дела Ташаева и Рауша, но перед ЧМ-2018 они уехали с последнего сбора, я их не включил в заявку. Хотя Ташаев провел великолепную весну в «Динамо», набрал «7+7» в РПЛ за сезон и именно я его вводил в свое время в состав. Рауш выступал в бундеслиге. Но это футбол, есть Черышев, еще кто-то, решение всегда объективное, а не потому, что кто-то кого-то продвигает. И когда пытаются повесить ярлык, мол, агенты решают, ну это просто смешно, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
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Станислав Черчесов
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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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