Семак: «Зенит» критикуют, потому что мы выигрываем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику клуба в вопросе лимита на легионеров.

«Зенит» упрекают больше всех, когда говорят о лимите? А почему, как вы думаете? Раньше так же критиковали «Спартак». Сейчас критикуют «Зенит». Потому что мы выигрываем. Это команда, где играют дорогие футболисты. Клуб, который выигрывает. Все говорили про «Зенит» хорошо, когда он просто шел в пятерке: «Не получилось — в следующем году получится», «Нужно время дать тренеру, и все наладится», — сказал Семак «СЭ».

«Зенит» по руководством Семака становился чемпионом России шесть раз за последние семь сезонов.