Судей ждет полиграф. Арбитров Казарцева и Еськова вызвали на проверку

По данным «СЭ», арбитру матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову сегодня отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.

Пока нет данных, примут ли они такое приглашение и согласятся ли вообще на тест на детекторе лжи. Дело в том, в договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.

Понятно, что и Казарцеву, и Еськову сейчас нужно время, чтобы прийти в себя. Судя по всему, Казарцев уехал с семьей из Санкт-Петербурга, а Еськов — из Москвы. (Александр Бобров)

Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров