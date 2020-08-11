РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Судей ждет полиграф. Арбитров Казарцева и Еськова вызвали на проверку

13:08
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», арбитру матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову сегодня отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.

Пока нет данных, примут ли они такое приглашение и согласятся ли вообще на тест на детекторе лжи. Дело в том, в договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.

Понятно, что и Казарцеву, и Еськову сейчас нужно время, чтобы прийти в себя. Судя по всему, Казарцев уехал с семьей из Санкт-Петербурга, а Еськов — из Москвы. (Александр Бобров)

Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 56655
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир