Квинси Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Суд Амстердама вынес решение по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.

В июле 2020 года футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры, причиной которой стал старый конфликт по поводу украденного ожерелья. Прокуратура требовала приговорить игрока к двум годам тюрьмы, суд приговорил форварда к полутора годам.

Сам Промес не явился на суд и не находится в Нидерландах, поэтому он не может быть взят под стражу.

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов также предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.