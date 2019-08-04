Стычка ОМОНа и фанатов "Зенита". Причина

В перерыве матча 4-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" на внешнем стилобате "Газпром Арены" произошла потасовка между сотрудниками ОМОНа и болельщиками сине-бело-голубых. При этом в ход шли дубинки.

По информации "СЭ", конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

В перерыве игры многие болельщики вышли на улицу покурить. В прошлом сезоне зона у "виража" не была огорожена, но сейчас у входа на трибуну поставили забор и ограничили болельщикам место для курения. Из-за этого фанатам не хватило места, так как пространство было ограничено. Болельщики начали отодвигать забор. На это обратили внимание сотрудники ОМОНа – они дежурили во время матча у "виража", находились там на случай возникновения конфликта.

Вероятно, катализатором драки стала словесная перепалка из-за этого забора. Началась потасовка, сотрудники ОМОНа применяли дубинки. Кому-то из болельщиков заламывали руки.

#ЗенитКраснодар Конфликт ОМОНа с фанатами "Зенита" во время матча с "Краснодаром" pic.twitter.com/ARuqC082CA – СЭ Футбол (@se_football) August 3, 2019

Во время матча "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение ОМОНа и болельщиков