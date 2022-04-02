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«Невыразительная игра». Стукалов объяснил обратную замену Урунова в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился эмоциями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Оцените, как ваши игроки выполнили установку на игру.

— Во-первых, «Крылья» — очень хорошая команда, очень сильная. В том числе индивидуально. Команда любит пространство, любит быстрые атаки. Нашей задачей было сегодня минимизировать эти ситуации. Когда мы пропустили гол, центральный полузащитник пришел из глубины, была прекрасная подача. Больше 100% моментов у наших ворот не было. Мы старались сыграть на ноль. Мы старались использовать наше преимущество в габаритах. Так мы и забили первый гол. Была задача в переходных фазах, мы выскочили в быструю атаку, получили стандарт, хорошо исполнили, забили.

— Вам удобнее играть против команд такого стиля, как «Крылья Советов»?

— Мы хорошо друг друга знаем с «Крыльями». И я хорошо знаю Игоря Витальевича, и он меня. Тут грамотный исход. Если мы вспомним прошлые годы, то в ФНЛ, когда я тренировал «Велес», мы тоже первые забили, потом «Крылья» забили сумасшедшие голы. Всегда решают нюансы.

— Понадобилась ли помощь Кабутова перед матчем?

— Я сегодня сказал, что могу сказать, кто с какой ноги встает. Я всех знаю хорошо.

— Два основных полузащитника «Уфы» Мрзляк и Родригес не вышли в старте. В итоге один вышел на замену, другой не сыграл. Почему приняли такое решение? Как оцените игру Иванова?

— Иванов сыграл очень качественно, голевая передача, мы это наигрывали на тренировках, в организации игры он выглядел очень хорошо. Понятно, что когда пошли «качели», когда вышли на поле Цыпченко и Игнатьев, игра пошла на три исхода. Нам пришлось выпустить Мрзляка, чтобы выровняться по скоростям. Что касается Тьяго, он уехал делать документы. Вернется ли, я не знаю. Это спорный вопрос.

— С чем связана обратная замена Урунова?

— Сегодня — невыразительная игра.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19491

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20%

1.79

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ФК Уфа
Алексей Стукалов
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