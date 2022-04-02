Кержаков о победе над «Ростовом»: «Все порадовало, у нас сегодня была хорошая реализация. Победили заслуженно»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вообще, все порадовало. Мы представляли, какой матч нас ждет, как будет играть соперник. Да, понятно, во втором тайме «Ростов» перестроился, но в первом тайме мы сыграли так, как планировали. Было тяжеловато, нужно было перетерпеть первые 20 минут. Хорошо, что в этот промежуток мы забили гол и использовали момент, который и наигрывали, представляя, как можем вскрыть оборону «Ростова».

Знали, что у нас будут шансы, нужно было их реализовывать. Реализация у нас сегодня была хорошая. Все рады, большое спасибо ребятам за то, что выдержали, что играли сердцем и душой. Победили заслуженно, я считаю. Гол и результативная передача Эннина? У меня хорошая игра футболиста не ассоциируется с тем, забил он или нет. Для меня главное — чтобы он приносил пользу команде. Сегодня у нас все, в том числе и Рич, играли, как нужно. Ему нужно было забить первый гол за команду для уверенности и для того, чтобы заявить о себе. Мы знаем его качества и не сомневаемся в них», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Кержаков.

«Нижний Новгород» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 23 матчах. В следующем туре команда сыграет с «Динамо».