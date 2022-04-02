Осинькин о поражении от «Уфы»: «Быстрый гол спутал наши карты»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).
— Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты. Наши тактические задумки. В общем-то, дальше матч проходил по определенному сценарию. Соперник закрылся, ему было удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти проблемы в обороне соперника. Во втором тайме мы больше их нащупали. Но все-таки недостаточно. К сожалению, концовка... У нас слишком много «веселых» эпизодов бывает в концовках. Как в одну, так и в другую сторону. Лучше бы, конечно, чтобы все было стабильно. В концовке мы опять не досмотрели.
— За сколько до матча стало ясно, что не будет играть Барач? И была ли возможна замена Божина на Гапонова?
— Барач ни одной тренировке на неделе не провел. У нас не было по нему вопросов. Божин — левоногий футболист, прошел с нами уже 1,5 года, знает все требования. Отсюда выбор был в его пользу. Он сыграл достаточно уверенно.
— Во втором тайме у «Крыльев» было намного больше конкретики в игре. Что сказали в перерыве? Это больше эмоциональный фактор или что-то меняли тактически?
— Эмоциональный фактор был. Но мы проиграли много подборов. Пропустили со стандарта. В тактическом плане тоже кое-что подправили. Но незначительно. Я считаю, что замены усилили игру. Те, кто вышел на поле, сегодня хорошо себя показали.
— Выход Коваленко на поле — это вклад в следующую игру? Бейл пропустит матч в «Ростове», Костанцу придется двигать на фланг?
— Мы еще подумаем, у нас есть на это время. Четыре дня до игры, мы решим, как нам восполнить потерю Бейла. Когда идет тройник — за 8 дней 3 матча. Мы будем делать в любом случае определенную ротацию. Посмотрим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0