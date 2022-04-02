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Осинькин о поражении от «Уфы»: «Быстрый гол спутал наши карты»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от «Уфы»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

— Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты. Наши тактические задумки. В общем-то, дальше матч проходил по определенному сценарию. Соперник закрылся, ему было удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти проблемы в обороне соперника. Во втором тайме мы больше их нащупали. Но все-таки недостаточно. К сожалению, концовка... У нас слишком много «веселых» эпизодов бывает в концовках. Как в одну, так и в другую сторону. Лучше бы, конечно, чтобы все было стабильно. В концовке мы опять не досмотрели.

— За сколько до матча стало ясно, что не будет играть Барач? И была ли возможна замена Божина на Гапонова?

— Барач ни одной тренировке на неделе не провел. У нас не было по нему вопросов. Божин — левоногий футболист, прошел с нами уже 1,5 года, знает все требования. Отсюда выбор был в его пользу. Он сыграл достаточно уверенно.

— Во втором тайме у «Крыльев» было намного больше конкретики в игре. Что сказали в перерыве? Это больше эмоциональный фактор или что-то меняли тактически?

— Эмоциональный фактор был. Но мы проиграли много подборов. Пропустили со стандарта. В тактическом плане тоже кое-что подправили. Но незначительно. Я считаю, что замены усилили игру. Те, кто вышел на поле, сегодня хорошо себя показали.

— Выход Коваленко на поле — это вклад в следующую игру? Бейл пропустит матч в «Ростове», Костанцу придется двигать на фланг?

— Мы еще подумаем, у нас есть на это время. Четыре дня до игры, мы решим, как нам восполнить потерю Бейла. Когда идет тройник — за 8 дней 3 матча. Мы будем делать в любом случае определенную ротацию. Посмотрим.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19492

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Уфа
Игорь Осинькин
0
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3
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4
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5
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6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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8
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9
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