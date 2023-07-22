Стрепетов: «Сезон начинается, а «Зенит» так и не определился с трансферной политикой — это беспокоит»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от стартового матча сине-бело-голубых в новом сезоне чемпионата России.
«Практически вся обойма готова играть, Семаку надо только угадать с исполнителями в обороне и середине поля и найти замену Венделу. Эксперимент Малком-Кассьерра в атаке не сработал, так что вопросы есть и по этой линии. Также меня беспокоит то, что «Зенит» так до сих пор и не определился с трансферной политикой. Сезон начинается, а у нас под вопросом Малком, Клаудинью, группа российских футболистов в раздумье: они смотрят, как поведут себя бразильцы. Думаю, функционально «Зенит» за эту неделю подготовился гораздо лучше [чем к OLIMPBET Суперкубку России. — прим. «СЭ»]. И покажет в Нижнем Новгороде хорошую игру. Хотя, зная Юрана, который может настроить на победу, я не сомневаюсь, что «Пари НН» даст бой», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.
В субботу, 22 июля, «Зенит» сыграет с «Пари НН» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 15.15 по московскому времени.
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|Краснодар
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|Зенит
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3
|ЦСКА
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4
|Спартак
|0
|0
|0
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5
|Ростов
|0
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6
|Ахмат
|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1