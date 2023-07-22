Мама тренера «Спартака» Абаскаля посетит матч второго тура РПЛ против «Балтики»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что его родные, в том числе его мама посетят матч второго тура РПЛ против «Балтики».
«Мои родные еще не были в России и как раз собираются впервые прилететь. Они будут на трибуне в матче второго тура с «Балтикой». Мама никогда не была здесь и очень взволнована, потому что всю жизнь интересовалась Россией. Что касается супруги, главное, что она делает, поддерживает меня. Каждый день помогает мне. Сын совсем еще маленький, поэтому требует внимания к себе 24 часа в сутки. Хорошо, что прилетает моя мама: ее помощь будет кстати. А когда жена была беременна, мы старались выбираться в театры, рестораны, другие новые локации. Она художница, ей важно находить новые образы», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
Встреча «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля и начнется в 19:30.
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|ЦСКА
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4
|Спартак
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5
|Ростов
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6
|Ахмат
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7
|Оренбург
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8
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9
|Сочи
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10
|Урал
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11
|Кр. Советов
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12
|Пари НН
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13
|Факел
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14
|Рубин
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15
|Балтика
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16
|Динамо
|1
|0
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|1-3
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
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|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
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Роберто Фернандес
Динамо
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