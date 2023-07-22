Кайо — о возможном уходе Олусегуна и Алонсо: «Пока они здесь, они будут помогать «Краснодару»
Защитник «Краснодара» Кайо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что думает о возможном уходе нападающего Олакунле Олусегуна и защитника Хуниора Алонсо.
— Алонсо и Олусегун заявляли, что собираются покинуть команду после окончания прошлого сезона, но в итоге остались. Ощущается, что они все еще хотят уехать?
— Это личное решение Олусегуна и Алонсо. Сейчас они здесь, с командой. А пока они здесь, они будут помогать «Краснодару».
Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.
Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, но с марта по декабрь того же года выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро» из Бразилии. В составе «Краснодара» защитник в 19 матчах забил 1 мяч.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
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|3-1
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2
|Зенит
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1