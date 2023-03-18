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18 марта, 19:12

Стрепетов призвал «Спартак» обратить внимание на пропущенные мячи, а не объединять клубы против «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный специалист Алексей Стрепетов прокомментировал поражение московского «Спартака» в Оренбурге (0:2) и посоветовал руководителям команды обратить внимание на то, сколько мячей «красно-белые» пропустили в последних четырех матчах.

«Руководство «Оренбурга», тренерский состав и футболисты, к сожалению, не читали, что «Спартак» — это сборная России. Они, наверное, не слушают многочисленных комментаторов, которые называют красно-белых самой яркой командой страны. И легко разобрались с нашей самой популярной командой. Могли ведь и третий мяч им забить... Все говорят, что «Спартак» — почти чемпион, критикуют постоянно судейство, а надо, в первую очередь, заниматься футболом. В четырех последних играх «Спартак» пропустил семь мячей. Любая уважающая себя команда, которая борется за чемпионство, столько пропускает за весь сезон. Пусть руководители «Спартака» обратят на это внимание, а не призывают объединяться все клубы против «Зенита». А «Зенит» пусть играет в свое удовольствие и доставляет болельщикам радость», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-pust-v-spartake-obratyat-vnimanie-za-kolichestvo-propushhenny-h-myachej-a-ne-prizy-vayut-kluby-ob-edinyat-sya-protiv-zenita/
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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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