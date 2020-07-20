«Стой за команду, молодец». Глушаков поддержал Ещенко
15:42
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поддержал бывшего партнера по «Спартаку» Андрея Ещенко после матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
Ещенко после игры вышел на поле в майке с оскорбительной фразой и изображением медведя в костюме.
— Братик, тигр. Стой за команду, молодец, — написал Глушаков в комментариях к фотографии Ещенко.
Instagram Андрея Ещенко.
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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