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«Стой за команду, молодец». Глушаков поддержал Ещенко

15:42
Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., "СЭ" Instagram Андрея Ещенко.
Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поддержал бывшего партнера по «Спартаку» Андрея Ещенко после матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Ещенко после игры вышел на поле в майке с оскорбительной фразой и изображением медведя в костюме.

— Братик, тигр. Стой за команду, молодец, — написал Глушаков в комментариях к фотографии Ещенко.

Instagram Андрея Ещенко.
Instagram Андрея Ещенко.

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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