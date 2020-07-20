«Стой за команду, молодец». Глушаков поддержал Ещенко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поддержал бывшего партнера по «Спартаку» Андрея Ещенко после матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

Ещенко после игры вышел на поле в майке с оскорбительной фразой и изображением медведя в костюме.

— Братик, тигр. Стой за команду, молодец, — написал Глушаков в комментариях к фотографии Ещенко.