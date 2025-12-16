Стоимость состава «Балтики» увеличилась на 18 процентов — это лучший результат среди клубов РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков и клубов чемпионата России.

«Балтика» стала клубом с самым подорожавшим составом в РПЛ. Общая стоимость игроков калининградцев увеличилась на 17,8 процента и теперь составляет 30,1 миллиона евро.

Прирост 11,3 процента зафиксирован у ЦСКА. Состав армейцев, по данным портала, оценивается в 102,7 миллиона евро.

Самым дорогим клубом РПЛ является «Зенит», стоимость состава сине-бело-голубых оценивается в 174,9 миллиона евро. В тройке также идут «Спартак» (131,3 миллиона) и «Краснодар» (125,7 миллиона).