Мостовой — о Дзюбе: «В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба может играть в РПЛ до 40 лет.

«Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из «Локомотива» убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и «Локомотиву», и другой команде. В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет», — сказал Мостовой «СЭ».

В этом сезоне Дзюба провел 16 матчей в чемпионате России, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Контракт 37-летнего нападающего «Акрона» действует до конца сезона-2025/26.

Александр Козлов