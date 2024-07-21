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Степашин: «Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал»

Алина Савинова
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какого игрока московской команде не хватает для того, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Ну я думаю не помешают два защитника — правый и левый. Должны быть острые фланги. Хотя полузащита уже неплохая. Ну, и Косте Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал и понимал, что рядышком кто-то дышит в спину. Конкуренция — это всегда хорошо», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

В субботу, 20 июля, «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ нового сезона (3:1). В следующем туре бело-голубые 27-го числа примут «Локомотив».

Источник: КП Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

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 2
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 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

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 2
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Зенит

 2
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Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

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