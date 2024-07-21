Степашин: «Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал»

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какого игрока московской команде не хватает для того, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Ну я думаю не помешают два защитника — правый и левый. Должны быть острые фланги. Хотя полузащита уже неплохая. Ну, и Косте Тюкавину надо еще одного нападающего, чтобы он не скучал и понимал, что рядышком кто-то дышит в спину. Конкуренция — это всегда хорошо», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

В субботу, 20 июля, «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ нового сезона (3:1). В следующем туре бело-голубые 27-го числа примут «Локомотив».