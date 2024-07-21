Таранов отреагировал на информацию о возможном переходе Чалова в ПАОК

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Федора Чалова в ПАОК.

«Если футболист хочет уйти, его нет смысла удерживать. Для команды на данном этапе это существенная потеря! Чемпионат Греции, конечно, слабее РПЛ, но участие в Лиге чемпионов или в других европейских турнирах компенсируют эту разницу. Думаю, что Федор в этом плане не потеряет.

Получится ли у него из ПАОКа перейти в более сильный европейский клуб? Это зависит только от него. Сейчас СМИ работают в 1000 раз объемнее, чем это было десяток лет назад. Будет проявлять себя стабильно с лучшей стороны — обязательно получит шанс», — цитирует Таранова «РБ Спорт».

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2021/22 он отправлялся в полугодичную аренду в «Базель». В 16 матчах за швейцарскую команду россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.

Ранее греческий журналист в интервью «СЭ» подтвердил интрес ПАОКа к Чалову.