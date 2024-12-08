Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:20

Степашин считает, что департамент судейства РФС должен возглавлять человек не из среды арбитров

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в судейском департаменте РФС необходимы перемены.

«Дело не в судействе, а в том, как они оценивают его, в прозрачности. Нужно хотя бы извиниться один раз [за ошибки]. И еще — департамент судей должен возглавлять не судья, а человек, знающий и любящий футбол, но не из корпоративной системы судейства. Это очень важно», — цитирует Степашина ТАСС.

Департамент судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года возглавляет бывший арбитр международного класса — серб Милорад Мажич.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о наличии коррупции в отечественном судействе. Чиновник запустил кампанию под названием «Чистый спорт», где призывает бороться за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

Источник: ТАСС
РФС
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
Читайте также
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Чернов — о коррупционном скандале с участием «Крыльев»: «Смотрю за этим, нахожусь в шоке»
Президент РПЛ — об официальном ответе Федорищеву: «Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»
Председателя судейского комитета РФС Каманцева опросили в МВД. Причина — слова Федорищева
Садыгов — о письме Федорищева по матчу с «Крыльями»: «Помню, наказали Матюнина. Что с ним еще делать. Убивать?»
Садыгов заявил, что не видит глобальных проблем в российском футболе
Юран отреагировал на письмо Федорищева с обвинениями в коррупции
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жуков: «Обидно, что зимняя пауза. «Спартаку» в такой форме еще бы несколько туров сыграть»

В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч в Воронеже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости