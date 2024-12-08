Степашин считает, что департамент судейства РФС должен возглавлять человек не из среды арбитров

Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что в судейском департаменте РФС необходимы перемены.

«Дело не в судействе, а в том, как они оценивают его, в прозрачности. Нужно хотя бы извиниться один раз [за ошибки]. И еще — департамент судей должен возглавлять не судья, а человек, знающий и любящий футбол, но не из корпоративной системы судейства. Это очень важно», — цитирует Степашина ТАСС.

Департамент судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года возглавляет бывший арбитр международного класса — серб Милорад Мажич.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о наличии коррупции в отечественном судействе. Чиновник запустил кампанию под названием «Чистый спорт», где призывает бороться за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.