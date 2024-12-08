В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч в Воронеже

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал об игроках, не попавших в стартовый состав и заявку армейцев на матч против «Факела» в 18-м туре РПЛ.

По словам Безуглова, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оказался в запасе из-за искусственного газона на стадионе в Воронеже, но в случае необходимости сможет выйти на поле. Сауль Гуарирапа и Саша Зделар не попали в заявку по медицинским показаниям.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.