В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в стартовом составе на матч в Воронеже
Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал об игроках, не попавших в стартовый состав и заявку армейцев на матч против «Факела» в 18-м туре РПЛ.
По словам Безуглова, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оказался в запасе из-за искусственного газона на стадионе в Воронеже, но в случае необходимости сможет выйти на поле. Сауль Гуарирапа и Саша Зделар не попали в заявку по медицинским показаниям.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Источник: ФК ЦСКА
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|38
|
3
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|18
|11
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|3
|36-14
|37
|
4
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|18
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|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|17
|11
|1
|5
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|34
|
6
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|17
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|28
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|7
|5
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|
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|7
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|26
|
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|18
|6
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|22-34
|22
|
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|5
|3
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|
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|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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