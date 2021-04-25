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«Уфа» бесплатно пустит фанатов на матч с «Сочи»

10:45
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Руководство «Уфы» сделает вход бесплатным на матч 27-го тура чемпионата России с «Сочи». Игра состоится в 14.00 (мск) на стадионе «Нефтяник».

«Уфа» идет в зоне переходных матчей, «Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице.

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