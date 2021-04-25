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Агент Зайнутдинова рассказал, когда игрок ЦСКА может вернуться на поле

10:33
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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Бахтиер продолжает работать по индивидуальной программе. Пока неизвестно, вернется ли он до конца сезона. Надеемся, что он как можно быстрее восстановится и сможет сыграть», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее стало известно, что у 22-летнего хавбека появились болевые ощущения во время пребывания в расположении сборной Казахстана.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

(Сергей Федоров)

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