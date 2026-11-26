Доверие — золото? Колонка Казакова о чемпионских перспективах «Динамо» и его тренере

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о причинах успеха бело-голубых в первом круге РПЛ-2026/27.

Мнение

Мы пытаемся разобраться в лидерстве «Динамо» после первого круга — это ведь сюрприз и дело не только в заваленном стартовом отрезке из первых четырех туров. Некоторое время назад один из менеджеров клуба сказал (без удивления, но с удовольствием), что команда идет в таблице несколько выше возможностей и что амбиции, связанные с чемпионством, существовали изначально, но, по реальным оценкам, место в тройке более соответствовало истине.

Что ж, если так, давайте хвалить Сандро Шварца. Известно, что хороший тренер — это тот, у кого команда не играет ниже своих возможностей. В случае с немцем такой критерий подтвержден осенью 2026-го абсолютно. У футбольного мира есть забава — сравнивать перед каким-то матчем составы по позициям, кто теоретически имеет перевес, или сопоставлять, сколько в каком клубе игроков, считающихся в этом амплуа лучшими в лиге. Спроецируем ее на «Динамо» — и получим несколько обескураживающий ответ, опять же идеально ложащийся в канву изначальных ожиданий. Даже Тюкавин с его лаврами лучшего российского форварда может быть в моменте подвергнут сомнениям, а так ли это? За первый круг у Константина только один гол клубу-конкуренту — ЦСКА. Как-то мало, если рассуждать о чемпионских задачах бело-голубых в целом и отдельных его представителей в частности.

Хорошо, мы свыклись с тем, что Шварц молодец и его вернули не зря. Все наши претензии, что так несправедливо обошлись с Роланом Гусевым, уже остались в прошлом. Сандро готовится к долгой зиме — известно, что для иностранных специалистов эти три месяца часто становятся камнем преткновения. Где-то далеко в календаре маячит предпоследний тур, в котором «Динамо» примет «Зенит», и мы сейчас оптимистично полагаем, что судьба золота должна решиться именно в этой встрече (что вряд ли верно, учитывая амбиции «Спартака» с «Краснодаром» и всю турбулентность нынешнего сезона). Вот два испытания для Шварца, которые либо принесут ему славу, либо заставят сомневаться, а для больших ли он задач. Но есть фактор, способный помочь бело-голубым разрушить полувековое проклятие, о котором пока не произнесено ни слова. Какой? Самый важный — доверие. То, что порой отсутствует у тренера.

Шварц наделен им в избытке, и спортивный директор «Динамо» Желько Бувач — тот человек, в кого сейчас перестали лететь стрелы критики, хотя еще недавно их хватало. Претензии были стандартны для человека такой профессии — отсутствие Бувача во внешнем поле, вопросы о том, какую именно пользу он приносит клубу и какую конкретно работу выполняет. Но если бы функционал Желько свелся к единственной задаче — вернуть в Москву Сандро, вероятно, спортдир уже мог бы сказать, что отработал свой контракт. Редко услышишь такое единение, когда звучат оценки тренера, как о Шварце. И еще реже, когда речь заходит об иностранце.

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Принято считать, что «Динамо» уникально, если говорить о терпении и спокойствии в реакции на неудачный старт. Но это не совсем так — «Факел» долго не расставался с Олегом Василенко, «Акрон» продолжает верить в Срджана Благоевича, Франк Артига оставался у руля «Рубина» вопреки ожиданиям, даже многострадальный сериал «Локомотив» и Михаил Галактионов» завершился только под конец первого круга.

И реакция руководства бело-голубых, если мы говорим о неудачном старте (кратковременном и уже позабытом), тянется из прежних сезонов — точно так же давали время Валерию Карпину, Славише Йокановичу. Наверное, Гусев может поморщиться при этих словах — он в полной мере такого доверия не получил, но у него была приставка «и.о.», а с ней до полноценного контракта в РПЛ добираются единицы.

О доверии многое сказано. Интереснее поговорить о вере — в тренера и возможное чемпионство. Расспросил футболистов — динамовцы как один отвечают: об этом задумаемся весной. Шварц тоже всегда упоминает о прогрессе в целом, но не о конкретных местах. Никто из предшественников, да и он сам в свой первый заход, задачу решить не смог.

Но скепсиса сейчас значительно меньше, чем в прошлые годы.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.