Доверие — золото? Колонка Казакова о чемпионских перспективах «Динамо» и его тренере
Мнение
Мы пытаемся разобраться в лидерстве «Динамо» после первого круга — это ведь сюрприз и дело не только в заваленном стартовом отрезке из первых четырех туров. Некоторое время назад один из менеджеров клуба сказал (без удивления, но с удовольствием), что команда идет в таблице несколько выше возможностей и что амбиции, связанные с чемпионством, существовали изначально, но, по реальным оценкам, место в тройке более соответствовало истине.
Что ж, если так, давайте хвалить Сандро Шварца. Известно, что хороший тренер — это тот, у кого команда не играет ниже своих возможностей. В случае с немцем такой критерий подтвержден осенью 2026-го абсолютно. У футбольного мира есть забава — сравнивать перед каким-то матчем составы по позициям, кто теоретически имеет перевес, или сопоставлять, сколько в каком клубе игроков, считающихся в этом амплуа лучшими в лиге. Спроецируем ее на «Динамо» — и получим несколько обескураживающий ответ, опять же идеально ложащийся в канву изначальных ожиданий. Даже Тюкавин с его лаврами лучшего российского форварда может быть в моменте подвергнут сомнениям, а так ли это? За первый круг у Константина только один гол клубу-конкуренту — ЦСКА. Как-то мало, если рассуждать о чемпионских задачах бело-голубых в целом и отдельных его представителей в частности.
Хорошо, мы свыклись с тем, что Шварц молодец и его вернули не зря. Все наши претензии, что так несправедливо обошлись с Роланом Гусевым, уже остались в прошлом. Сандро готовится к долгой зиме — известно, что для иностранных специалистов эти три месяца часто становятся камнем преткновения. Где-то далеко в календаре маячит предпоследний тур, в котором «Динамо» примет «Зенит», и мы сейчас оптимистично полагаем, что судьба золота должна решиться именно в этой встрече (что вряд ли верно, учитывая амбиции «Спартака» с «Краснодаром» и всю турбулентность нынешнего сезона). Вот два испытания для Шварца, которые либо принесут ему славу, либо заставят сомневаться, а для больших ли он задач. Но есть фактор, способный помочь бело-голубым разрушить полувековое проклятие, о котором пока не произнесено ни слова. Какой? Самый важный — доверие. То, что порой отсутствует у тренера.
Шварц наделен им в избытке, и спортивный директор «Динамо» Желько Бувач — тот человек, в кого сейчас перестали лететь стрелы критики, хотя еще недавно их хватало. Претензии были стандартны для человека такой профессии — отсутствие Бувача во внешнем поле, вопросы о том, какую именно пользу он приносит клубу и какую конкретно работу выполняет. Но если бы функционал Желько свелся к единственной задаче — вернуть в Москву Сандро, вероятно, спортдир уже мог бы сказать, что отработал свой контракт. Редко услышишь такое единение, когда звучат оценки тренера, как о Шварце. И еще реже, когда речь заходит об иностранце.
Принято считать, что «Динамо» уникально, если говорить о терпении и спокойствии в реакции на неудачный старт. Но это не совсем так — «Факел» долго не расставался с Олегом Василенко, «Акрон» продолжает верить в Срджана Благоевича, Франк Артига оставался у руля «Рубина» вопреки ожиданиям, даже многострадальный сериал «Локомотив» и Михаил Галактионов» завершился только под конец первого круга.
И реакция руководства бело-голубых, если мы говорим о неудачном старте (кратковременном и уже позабытом), тянется из прежних сезонов — точно так же давали время Валерию Карпину, Славише Йокановичу. Наверное, Гусев может поморщиться при этих словах — он в полной мере такого доверия не получил, но у него была приставка «и.о.», а с ней до полноценного контракта в РПЛ добираются единицы.
О доверии многое сказано. Интереснее поговорить о вере — в тренера и возможное чемпионство. Расспросил футболистов — динамовцы как один отвечают: об этом задумаемся весной. Шварц тоже всегда упоминает о прогрессе в целом, но не о конкретных местах. Никто из предшественников, да и он сам в свой первый заход, задачу решить не смог.
Но скепсиса сейчас значительно меньше, чем в прошлые годы.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3