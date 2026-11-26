Губерниев о лидерстве «Динамо»: «Есть ощущение, что к концу сезона может пойти что-то не так»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о лидерстве московского «Динамо» в РПЛ после первого круга сезона-2026/27.

Бело-голубые набрали 32 очка в 15 матчах и опережают идущий вторым «Зенит» на 1 очко.

«Выиграв РПЛ, московское «Динамо» просто обрадует огромное количество своих болельщиков. Но лично у меня есть ощущение, что к концу сезона у команды что-то может пойти не так. Впереди зимняя пауза, посмотрим, как Шварц подготовит своих парней во время нее. Считайте, что нужно будет заново готовить команду к сезону», — сказал Губерниев «СЭ».

Следующий матч в РПЛ команда Сандро Шварца проведет 29 ноября на выезде против самарских «Крыльев Советов».