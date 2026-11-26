«То круг заговорит, не помнящий родства». «Зенит» стихами ответил на предматчевый ролик ЦСКА со стендапом Кругового

«Зенит» ответил эпиграммой на шуточный ролик ЦСКА в преддверии матча 16-го тура РПЛ.

В своем видео армейцы представили стендап. В главной роли был защитник ЦСКА, воспитанник «Зенита» Данил Круговой.

По сюжету ролика, «начинающий комик» Круговой, который «недавно переехал в Москву», вышел на сцену со стендапом. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените» и бывшим одноклубникам. В числе зрителей оказался еще один экс-игрок петербургского клуба, нападающий Лусиано Гонду.

«От топота копыт

Пыль в медиа летит:

То онемеет ромб,

То круг заговорит,

Не помнящий родства.

Тем временем одна

Без злата десять лет

Армейская Москва», — написал «Зенит» в своем Telegram-канале.

«Зенит» — действующий чемпион России, бравший титул 11 раз в своей истории. В активе ЦСКА — шесть побед в лиге. Последняя на данный момент случилась в сезоне-2015/16.

После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего вторым «Зенита» — 31 очко.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в субботу, 28 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.