«Зенит» продлил контракт с Мусаевым до конца 2031 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Амиром Мусаевым.

По информации официального сайта сине-бело-голубых, новое соглашение с 18-летним футболистом действует до конца 2031 года.

Мусаеву 18 лет. Он родился в Санкт-Петербурге и прошел все ступени академии «Зенита». С января 2025 года он начал привлекаться к юношеским командам U-16 и U-17, а с начала 2026 года присоединился к основному составу петербургского клуба. 28 марта Мусаев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата», а 2 сентября впервые вышел в состве сине-бело-голубых в официальном матче — против махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России. 14 октября Мусаев забил первый гол за «Зенит» — все тому же махачкалинскому «Динамо» уже в гостевом матче кубка.

На юношеском уровне Мусаев стал бронзовым призером ЮФЛ-3 и ЮФЛ-1, выиграл ЮФЛ-2, а также завоевал серебряные медали Молодежной лиги в статусе капитана команды.

В нынешнем сезоне Мусаев провел за «Зенит» 6 матчей (308 минут), 2 из них — в РПЛ (10 минут).