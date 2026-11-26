«Смогу поучиться актерской игре у нападающего соперника». ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» стендапом Кругового

ЦСКА представил шуточный ролик-анонс к домашнему матчу 16-го тура РПЛ против «Зенита». В главной роли был защитник армейского клуба Данил Круговой, воспитанник петербургской команды.

По сюжету ролика, «начинающий комик» Круговой, который «недавно переехал в Москву», вышел на сцену со стендапом. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените».

«Всем привет! Решил заняться стендапом. Знаете, давно думал это сделать, ведь на прошлой работе у меня было много свободного времени. Я там просто сидел, хотя я не офисный сотрудник. Я сидел и получал много денег. Кстати, похлопайте те, кто до сих пор живет на премиальные с прошлой работы», — начал Круговой выступление перед залом.

Единственным из зала, кто похлопал и посмеялся в ответ, стал нападающий ЦСКА Лусиано Гонду, также ранее выступавший за «Зенит». Вся остальная публика сохраняла молчание на протяжении всего ролика.

«Я не один такой, — продолжил Круговой. — Не знаю, как вы, но я до сих пор испытываю шок, прям удивление, когда узнаю, что пенальти могут поставить в свои ворота». В ответ на последнюю фразу камера показала смеющегося Лусиано.

«Звонит мне как-то Ваня Обляков и говорит: «Круг, а ты замечал, что когда мы с тобой играем, то в стартовом составе ЦСКА всегда воспитанников «Зенита» больше, чем у «Зенита»? Ладно, не будем о прошлом», — продолжил Круговой.

Далее защитник затронул тему сборной России. 13 ноября в интервью «РБ Спорт» Круговой раскритиковал своего партнера по национальной команде, полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за его отношения к играм за сборную: «Я полностью согласен, что после выхода Глушенкова мы в том матче [против Нигерии 6 октября] играли минус один человек на поле».

«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию. Кстати, а было ли у вас такое, что вы приходите в командную раздевалку и говорите: «Привет, мужики!», а вас не понимают и смотрят, как на иностранца? Ладно, простите меня за мой стендап. Возможно, где-то не хватило актерской игры. Но 28 ноября у меня будет отличная возможность поучиться ей у нападающего соперника», — завершил свое выступление Круговой, вероятно, с отсылкой на форварда «Зенита» Александра Соболева.

После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего вторым «Зенита» — 31 очко.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в субботу, 28 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.