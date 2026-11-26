«Смогу поучиться актерской игре у нападающего соперника». ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» стендапом Кругового
ЦСКА представил шуточный ролик-анонс к домашнему матчу 16-го тура РПЛ против «Зенита». В главной роли был защитник армейского клуба Данил Круговой, воспитанник петербургской команды.
По сюжету ролика, «начинающий комик» Круговой, который «недавно переехал в Москву», вышел на сцену со стендапом. В его монологе было много отсылок к прошлому этапу карьеры в «Зените».
«Всем привет! Решил заняться стендапом. Знаете, давно думал это сделать, ведь на прошлой работе у меня было много свободного времени. Я там просто сидел, хотя я не офисный сотрудник. Я сидел и получал много денег. Кстати, похлопайте те, кто до сих пор живет на премиальные с прошлой работы», — начал Круговой выступление перед залом.
Единственным из зала, кто похлопал и посмеялся в ответ, стал нападающий ЦСКА Лусиано Гонду, также ранее выступавший за «Зенит». Вся остальная публика сохраняла молчание на протяжении всего ролика.
«Я не один такой, — продолжил Круговой. — Не знаю, как вы, но я до сих пор испытываю шок, прям удивление, когда узнаю, что пенальти могут поставить в свои ворота». В ответ на последнюю фразу камера показала смеющегося Лусиано.
«Звонит мне как-то Ваня Обляков и говорит: «Круг, а ты замечал, что когда мы с тобой играем, то в стартовом составе ЦСКА всегда воспитанников «Зенита» больше, чем у «Зенита»? Ладно, не будем о прошлом», — продолжил Круговой.
Далее защитник затронул тему сборной России. 13 ноября в интервью «РБ Спорт» Круговой раскритиковал своего партнера по национальной команде, полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за его отношения к играм за сборную: «Я полностью согласен, что после выхода Глушенкова мы в том матче [против Нигерии 6 октября] играли минус один человек на поле».
«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию. Кстати, а было ли у вас такое, что вы приходите в командную раздевалку и говорите: «Привет, мужики!», а вас не понимают и смотрят, как на иностранца? Ладно, простите меня за мой стендап. Возможно, где-то не хватило актерской игры. Но 28 ноября у меня будет отличная возможность поучиться ей у нападающего соперника», — завершил свое выступление Круговой, вероятно, с отсылкой на форварда «Зенита» Александра Соболева.
После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего вторым «Зенита» — 31 очко.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в субботу, 28 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3