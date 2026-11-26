Россия заняла 29-е место в рейтинге сборных по уровню молодых футболистов по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил Россию на 29-е место в рейтинге сборных по уровню футболистов младше 23 лет. Показатель россиян составил 70,4 балла из 100.

Лучшим среди молодых футболистов России, выступавших за национальную команду, признан полузащитник Алексей Батраков (80,8). Среди игроков, не дебютировавших за основную сборную, — вратарь Даниил Худяков (68,9).

Рейтинг возглавила Испания (84,2), второе место заняла Франция (81,0), третье — Англия (80,9). Всего в исследование вошли 80 сборных.

При расчете учитывали игровое время 20 лучших футболистов каждой страны в официальных матчах на взрослом уровне за последний год с поправкой на уровень соревнований.