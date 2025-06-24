Футбол
24 июня, 11:30

Карпин разрешил Кузнецову стать тренером «Динамо» в матче с 2DROTS

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал «СЭ», сколько будет руководить «Динамо» в матче против медиафутбольной команды 2DROTS.

«Это просто такая акция. Играет медийная команда. Со мной связывалось «Динамо». Предварительно сказал, что готов участвовать только с разрешения Валерия Георгиевича. Да, мы в хороших отношениях, вместе играли на чемпионате мира. Он и в ЦСКА был с нами на сборах. Отношения отличные. Поэтому не мог не спросить, разрешит ли он мне находиться. Он разрешил! Это все сделано для болельщиков. Будут еще акции. Думаю, там 3-5 минут. Но находиться на лавке «Динамо» для меня — честь. Все пишут: армеец, но какая разница, если это делается для популяризации футбола, привлечения болельщиков. Это же все несерьезно. Вы сами все понимаете. Думаю, это хорошая история. Будет интересно», — сказал Кузнецов «СЭ».

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 (мск)

Дмитрий Кузнецов
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
