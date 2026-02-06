Косицын — о Карседо: «В «Пафосе» он прошел все трудности с высоко поднятой головой. Надеюсь, в «Спартаке» будет так же»

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года. До этого он работал в кипрском «Пафосе» с июля 2023 года.

«Не могу анализировать его работу, пока не увижу команду в деле. Это специалист, который работал в «Спартаке». С давлением здесь встретится любой специалист. Кто-то справлялся, а кто-то нет. Желаю ему большой удачи! В «Пафосе», насколько я знаю, Карседо доказывал. Ему нужно было сохранить пост, проходить несколько этапов отбора в общий этап Лиги чемпионов, где киприоты номинально всегда были аутсайдерами. Карседо все трудности прошел с высоко поднятой головой. Надеюсь, в «Спартаке» так будет со второй частью чемпионата», — сказал Косицын «СЭ».

«Пафос» под руководством Карседо летом 2025 года впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в 2012 году.