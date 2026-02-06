Стендап-комик Косицын рассказал о знакомстве с новым тренером «Спартака» Карседо: «Хуан ответил: «О, прикольно»

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Роман Косицын рассказал «СЭ» о знакомстве с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года. До этого он работал в кипрском «Пафосе» с июля 2023 года.

«Как оказалось, мы с ним знакомы. Я ездил выступать на финал Кубка Кипра перед руководством клуба «Пафос», и мы с ним познакомились в чемпионском автобусе, обменялись парой фраз. Я сказал, что являюсь фанатом «Спартака». Ему сообщили, что я стендап-комик, на что Хуан ответил: «О, прикольно». Он же был в эйфории, выиграл Кубок Кипра, зачем ему в тот момент какой-то я, какой-то непонятно кто?

Слышал ли он мои шутки? Очень сильно удивлюсь этому. Если только он смотрел какой-то видеохостинг, уснул, проснулся, а там долисталось очень далеко до какого-то видео с моими шутками. Сейчас можно будет выступить? Надеюсь, будет повод для того, чтобы юмор присутствовал в раздевалке «Спартака» и на поле. Все будет зависеть от того, как будут набираться очки и какая будет игра.

Для меня то, что через полтора года после той истории Карседо стал тренером «Спартака», неожиданно. Правильно сказал Романцев: «Давайте сплотимся, если вы даже хотели другого тренера. Давайте верить в этого», — сказал Косицын «СЭ».

«Пафос» под руководством Карседо летом 2025 года впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов.