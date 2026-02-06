Стендап-комик Косицын рассказал о знакомстве с новым тренером «Спартака» Карседо: «Хуан ответил: «О, прикольно»
Стендап-комик и болельщик «Спартака» Роман Косицын рассказал «СЭ» о знакомстве с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.
52-летний испанец возглавил команду 5 января 2026 года. До этого он работал в кипрском «Пафосе» с июля 2023 года.
«Как оказалось, мы с ним знакомы. Я ездил выступать на финал Кубка Кипра перед руководством клуба «Пафос», и мы с ним познакомились в чемпионском автобусе, обменялись парой фраз. Я сказал, что являюсь фанатом «Спартака». Ему сообщили, что я стендап-комик, на что Хуан ответил: «О, прикольно». Он же был в эйфории, выиграл Кубок Кипра, зачем ему в тот момент какой-то я, какой-то непонятно кто?
Слышал ли он мои шутки? Очень сильно удивлюсь этому. Если только он смотрел какой-то видеохостинг, уснул, проснулся, а там долисталось очень далеко до какого-то видео с моими шутками. Сейчас можно будет выступить? Надеюсь, будет повод для того, чтобы юмор присутствовал в раздевалке «Спартака» и на поле. Все будет зависеть от того, как будут набираться очки и какая будет игра.
Для меня то, что через полтора года после той истории Карседо стал тренером «Спартака», неожиданно. Правильно сказал Романцев: «Давайте сплотимся, если вы даже хотели другого тренера. Давайте верить в этого», — сказал Косицын «СЭ».
«Пафос» под руководством Карседо летом 2025 года впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0