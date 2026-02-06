Соболев не попал в пустые ворота с метра в матче «Краснодар» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал голевой шанс в матче против «Краснодара» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

В первом тайме форвард откликнулся на прострел и с метра не сумел попасть в пустые ворота «быков».

В сезоне-2025/26 на счету Соболева три гола в 16 матчах чемпионата России. Последний раз он забивал в сентябре 2025 года.