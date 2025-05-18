Станкович — о победе над «Крыльями»: «Разумеется, удаление сильно повлияло»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выбор состава на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

— Сегодня вы дали поиграть всем, кто ранее почти не выходил на поле. Чего им не хватало на протяжении сезона, чтобы чаще получать игровое время?

— Близится конец сезона, поэтому я считаю решение штаба выпустить такой состав мудрым. Только в четверг у нас был очень затратный матч как по физике, так и по эмоциям. Это был большой удар для команды — было непросто. Но, то, что не убивает, делает сильнее. Нам нужно в будущем трансформировать все это в нужное русло — в правильную спортивную злость, чтобы не повторять подобных ошибок. По окончании сезона мы пообщаемся со всеми, проведем анализ по игрокам. Нужно понять, какие у кого амбиции, поскольку в следующем сезоне мы не должны повторять ошибок сезона нынешнего.

— Насколько сильно на ход матча повлияло ранее удаление? Сегодня «Спартак» одержал одну из самых уверенных побед в сезоне.

— Мне сложно судить насчет уверенности. В последних матчах мы часто прибавляли в концовке, но что-то не шло — что-то не получалось. Разумеется, удаление сильно повлияло. Когда потом ты пропускаешь один или два мяча — это приговор. После второго удаления нам просто надо было довести дело до победы, и мы это сделали.

«Спартак» набрал 54 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 очками — на 10-й строчке.