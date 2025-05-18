Деревянко сделал предложение своей девушке на поле стадиона «Динамо»

Перед матчем 29-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Акроном» российский актер Павел Деревянко сделал своей возлюбленной Зое Фуць предложение руки и сердца.

Это произошло на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, где Деревянко произнес трогательную речь и вручил своей спутнице обручальное кольцо. Девушка ответила согласием.

48-летний Деревянко — болельщик московского «Динамо». У актера есть две дочери от прошлых отношений — Варвара и Александра.