Осинькин: «Давайте, все научимся смотреть футбол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, в чем был смысл замены форварда Ульви Бабаева на полузащитника Дмитрия Иванисеню.

— В чем был смысл замены Бабаева на Иванисеню?

— Давайте, все научимся смотреть футбол. Игра — это не назначение футболистов защищающимися или атакующими. Поле большое, широкое, надо много бегать. И к концу первого тайма Ульви, не имевший стабильной игровой практики в последнее время, просто сбавил в движении. Все это надо учитывать. Мы это видели — потому и произвели такую замену. Хотя он был атакующим игроком и в нашей изначальной схеме просто играл бы «десятку». А тут ему пришлось быть «восьмеркой», и объема движения не хватило, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.