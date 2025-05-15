Станкович получил красную карточку в концовке матча с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил второе предупреждение в добавленное время финального матча пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

На 90+8-й минуте специалист на эмоциях сначала пихнул бутылку, а потом накричал на главного арбитра игры Кирилла Левникова.

Когда Станкович уходил в раздевалку, в него с трибун бросили шарф «Спартака». Тренер поднял его и надел на шею, а потом все же снял куртку.

Красно-белые доигрывали матч вдевятером. На 85-й минуте с поля был удален Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте прямую красную карточку получил Наиль Умяров.

Игра проходила в Москве на «Лукойл Арене». «Ростов» в Суперфинале Кубка России встретится с ЦСКА.