Станкович получил красную карточку в концовке матча с «Ростовом»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил второе предупреждение в добавленное время финального матча пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).
На 90+8-й минуте специалист на эмоциях сначала пихнул бутылку, а потом накричал на главного арбитра игры Кирилла Левникова.
Когда Станкович уходил в раздевалку, в него с трибун бросили шарф «Спартака». Тренер поднял его и надел на шею, а потом все же снял куртку.
Красно-белые доигрывали матч вдевятером. На 85-й минуте с поля был удален Манфред Угальде, а на 90+5-й минуте прямую красную карточку получил Наиль Умяров.
Игра проходила в Москве на «Лукойл Арене». «Ростов» в Суперфинале Кубка России встретится с ЦСКА.
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|5
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|
15
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|30
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16
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|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
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|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
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|3 : 1
|17.05
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|17.05
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|17.05
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Брайан Александр Хиль
Балтика
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Алексей Батраков
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Локомотив
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