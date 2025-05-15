Альба — о подготовке к матчу с «Зенитом»: «Главный вопрос тут в восстановлении»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.

— Как найти мотивацию на матч с «Зенитом»? Ведь в РПЛ «Ростов» уже не решает никаких задач.

— Мотивацию найдем — это не проблема. Главный вопрос тут в восстановлении и подготовке. Логистика у нас очень сложная. Мы живем в автобусе. В последнюю неделю не тренировались Ятимов, Комличенко, Комаров, Игнатов... Не из-за травм, а из-за логистики.

— Есть ли у «Ростова» желание помочь «Краснодару» в борьбе за титул?

— Я переживаю только за свою команду. Мне хватает этих забот — честно, ха-ха.

Матч 29-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 18 мая. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена».