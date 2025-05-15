«Спартак» — «Ростов»: Умяров получил красную карточку и оставил красно-белых вдевятером

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку в финальном матче пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».

Судья удалил футболиста с поля на 90+5-й минуте. Красно-белые доигрывают матч вдевятером. На 85-й минуте поле покинул Манфред Угальде, который получил вторую желтую карточку.

Счет — 2:1 в пользу ростовчан.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».