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Сегодня, 21:14

Станкович отреагировал на новость о возможном трансфере Маркиньоса в «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время прибудет в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

— Пишут, что Маркиньос вот-вот прилетит в Москву. Увидим ли мы его в «Спартаке» или в «Локомотиве»?

— Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил бразильскому футболисту зарплату 1,2 миллиона евро в год.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
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